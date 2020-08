Remco Evenepoel, caduta choc al Giro di Lombardia: il ciclista è precipitato dal ponte per dieci metri / Il video dell'incidente

Bruttissima caduta al Giro di Lombardia di Remco Evenepoel nella discesa che dalla Colma di Sormano porta al Lago di Como. Dalle immagini dell'elicottero Rai si vede il belga che, in coda al gruppetto dei fuggitivi, ha toccato il parapetto sulla sinistra della carreggiata, si è ribaltato ed è finito forse nel burrone, mentre la sua bicicletta rimaneva parcheggiata a bordo strada.



🙏 Las primeras noticias apunta a que Remco Evenepoel está consciente y es trasladado a un hospital! 🇮🇹 #iLombardia #ciclismo #cycling pic.twitter.com/v6kQEbErKp — NotiCiclismo (@Noticiclismo1) August 15, 2020

Ultimo aggiornamento: 18:20

, al momento della caduta si è sentita male ma si è prontamente ripresa. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il belga sarebbe vigile.Poco dopo - come mostrano le immagini dell'elicottero trasmesse dalla Rai - è stato portato via in ambulanza. In alcune foto che cominciano a circolare in rete si vede il corridore belga con gli occhi aperti e cosciente mentre viene soccorso dai sanitari. Terribile la caduta del corridore che andato a sbattere su un muretto sopra un ponte si è ribaltato cadendo di sotto. Remco, 20 anni, è il più spettacolare talento del nuovo ciclismo.«Voglio tranquillizzare tutti, Remco è sempre stato vigile, ora lo stanno portando in ospedale e vediamo. Ma ci tengo a tranquillizzare tutti». Il direttore sportivo alla Quick Step, Davide Bramati, la squadra del belga Evenepoel caduto rovinosamente nel Giro di Lombardia, rassicura ai microfoni della Rai sulle condizioni del corridore. Buone notizie anche dal sito del 118 che dà il corridore soccorso in codice giallo. «Remco - aggiunge Alessandro Tregner, responsabile della comunicazione della Deceuninck Quick Step - ha riportato un forte trauma alla gamba destra, non ha mai perso lucidità ed ha sempre risposto alle domande del dottor Massimo Branca che lo ha soccorso. Ovviamente è stato imbragato per precauzione e per essere riportato sulla sede stradale».