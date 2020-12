Il recupero Arezzo-Samb sul 2-2: rossoblù avanti due volte ma sempre ripresi dai toscani

AREZZO - Ben quattro reti nel primo tempo di Arezzo-Samb, recupero della 10ª giornata del girone B di Serie C ancora in corso. L’argentino Botta ha sbloccato il risultato a 10’ portando in vantaggio i rossoblù, Zuppel ha pareggiato al 14’ per i toscani, quindi Lescano al 32’ ha riportato avanti la squadra di Zironelli, ripresa di nuovo dall’Arezzo tre minuti dopo.

CLASSIFICA

Padova 26

Sudtirol 26

FeralpiSalò 24

Perugia 23

Triestina 21

Mantova 21

Modena 21

Virtus Verona 19

Carpi 19

Cesena 19

Matelica 19

Samb 18

Legnago Salus 13

Gubbio 12

Imolese 12

Vis Pesaro 11

Fermana 10

Ravenna 10

Arezzo 6

Fano 5



PROSSIMO TURNO 14ª giornata

Legnago Salus-Cesena sabato 5 ore 15

Matelica-Gubbio sabato 5 ore 15

Modena-Fermana sabato 5 ore 15

Arezzo-Sudtirol domenica ore 15

Ravenna-Padova ore 15

Triestina-Samb ore 15

FeralpiSalò-Mantova ore 17.30

Perugia-Imolese ore 17.30

Virtus Veona-Carpi ore 17.30

Vis Pesaro-Fano ore 17.30

