Il Montegiorgio vince a Porto Sant'Elpidio, tre punti di platino in chiave salvezza

Altri recuperi tengono accesa la fiamma della serie D. Nel girone F sono tre le squadre scese in campo negli ultimi giorni.

Lo scorso sabato 24 aprile, è andata in scena la sfida Vastese-Aprilia valida per il recupero della quarta giornata di ritorno. Il match si è concluso in parità, 1-1 (Martiniello-Vasco), assegnando un punto a testa per le due compagini. Il pareggio non modifica la classifica che vede ancora i due club posizionati all’interno della zona calda della classifica. Boccata di sollievo per il Rieti che anche se a parità di punti con la Vastese resta fuori zona play-out per differenza reti. I problemi arrivano comunque dal basso con Vastese a Fiuggi che con tre gare in meno dei reatini distano pochi punti.

Nel turno infrasettimanale del mercoledì quattro le squadre scese in campo. Al “Ferrante” il Montegiorgio esce vittorioso sui padroni di casa del Porto Sant’Elpidio per 1-2. Nella gara valida per il recupero della 12^ di andata, gli ospiti rossoblù si prendono i tre punti e salgano a quota 35 raggiungendo un buon gruppo di formazioni. Il Porto Sant’Elpidio di contro si conferma il fanalino di coda del girone F.

Nel recupero dell’11^ giornata di andata, Olympia Agnonese-Pineto nessuna raccoglie i tre punti. Termina 1-1 con il Pineto che frena la sua corsa in casa della penultima in classifica. La formazione adriatica rimane appena fuori dalla zona calda mentre l’Olympia si stacca dal Porto Sant’Elpidio.

La classifica

Città di Campobasso 54 (25 gare giocate)

Notaresco 52 (25)

Cynthialbalonga 44 (27)

Castelnuovo Vomano 42 (26)

Matese 41 (27)

Montegiorgio 35 (24)

Vastogirardi 35 (22)

Recanatese 35 (25)

Castelfidardo 35 (25)

Pineto 33 (22)

Tolentino 32 (25)

Rieti 31 (26)

Aprilia 31 (26)

Vastese 29 (23)

Fiuggi 25 (23)

Real Giulianova 22 (25)

Olympia Agnonese 5 (21)

Porto Sant’ Elpidio 3 (21)

