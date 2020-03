La proposta non trova d'accordo l'Inter, per il resto c'è sintonia. Mercoledì si deciderà. Recuperare fra sabato 7 e lunedì 9 marzo le sei partite rinviate nello scorso fine settimana, inclusa Juventus-Inter. È questa la proposta del Consiglio della Lega Serie A che verrà fatta circolare nelle prossime fra le società in modo da avere domattina le loro risposte. L'Inter - a quanto si apprende - è contraria a questa soluzione Ultimo aggiornamento: 21:31





