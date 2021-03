Recuperi girone F: crollo Recanatese, 1-4 con l'Aprilia. Porto Sant'Elpidio battuto 2-1, il Tolentino ripreso: 2-2

ANCONA - Altro mercoledì di recuperi nel girone F con quattro partite. Altro tonfo interno della Recanatese, battuta 1-4 al Tubaldi dall’Aprilia: fatale lo 0-3 con cui si è chiuso il primo tempo. Continua a fare bene il Tolentino che pareggia 2-2 in casa del Notaresco, secondo in classifica, dopo aver sfiorato anche il colpo e pur avendo giocato tutto il secondo tempo in dieci. Perde ancora il Porto Sant’Elpidio, battuto 2-1 in Campania dal Matese.

Già fissati a mercoledì 10 marzo i recuperi di Porto Sant’Elpidio-Agnonese, Rieti-Montegiorgio e Vastogirardi-Tolentino, oltre a Matese-Real Giulianova, mentre domenica 14 marzo si recupereranno Castelfidardo-Atletico Terme Fiuggi, il derby Porto Sant’Elpidio-Montegiorgio, Campobasso-Recanatese e Agnonese-Pineto sfruttando la sosta del campionato per il torneo di Viareggio, poi rinviato per la pandemia.

SERIE D girone F recuperi 9ª 10ª e 13ª giornata (ore 14.30)

Agnonese-Real Giulianova 2-3 (30’ Cesario, 47’ Sosa, 53’ Sosa, 71’ D’Anna, 82’ Barlafante)

Matese-Porto Sant’Elpidio 2-1 (25’ Cassese, 34’ Galesio, 77’ Gelsi)

Notaresco-Tolentino 2-2 (7’ Olcese, 48’ Laborie, 72’ Minella, 84’ Olcese)

Recanatese-Aprilia 1-4 (10’ Ouedraogo, 34’ Succi, 45’ Succi, 74’ Liguori, 86' Lapenna)

CLASSIFICA

Campobasso** 42

Notaresco* 39

Castelnuovo Vomano* 37

Cynthialbalonga 32

Vastogirardi** 30

Castelfidardo* 29

Vastese (-1) 27

Matese*** 26

Rieti* 26

Tolentino** 25

Recanatese*** 25

Aprilia 25

Montegiorgio**** 21

Fiuggi** 20

Pineto******* 17

Real Giulianova* 13

Porto Sant’Elpidio** 3

Agnonese** 3

* ogni asterisco una partita in meno

