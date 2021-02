Iniziati i recuperi: in campo Castelfidardo, Montegiorgio, Recanatese e Tolentino

ANCONA Sono quattro i recuperi del girone F di Serie D con quattro marchigiane in campo. La copertina spetta al Castelfidardo, ancorato tra il quarto e il settimo posto in classifica insieme a Vastogirardi, Cynthialbalonga e Rieti, tutte a 24 punti: i biancoverdi, in Abruzzo per il recupero dell’8ª giornata contro il Notaresco, che è terzo quattro punti sopra, provano a mettere piede saldamente in zona playoff. È obbligata a vincere la Recanatese, al Tubaldi contro il Fiuggi, per riprendere slancio verso i piani alti della classifica, così come il Tolentino, al Della Vittoria contro l’Agnonese. Primo di ben sei recuperi per il Montegiorgio, chiamato a fare bottino pieno al Tamburrini contro il Real Giulianova nel recupero dell’11ª giornata.

SERIE D girone F RECUPERI 8ª e 11ª giornata (ore 14.30)

Notaresco-Castelfidardo 0-0

Recanatese-Fiuggi 0-0

Tolentino-Agnonese 0-0

Montegiorgio-Real Giulianova 0-0

CLASSIFICA

Campobasso** 33

Castelnuovo 30

Notaresco** 28

Vastogirardi* 24

Cynthialbalonga 24

Castelfidardo* 24

Rieti* 24

Vastese (-1) 21

Aprilia* 20

Recanatese***** 19

Fiuggi** 18

Pineto*** 17

Montegiorgio****** 14

Tolentino*** 12

Matese***** 10

Giulianova*** 6

Porto Sant’Elpidio*** 3

Agnonese**** 3

* ogni asterisco una partita in meno

PROSSIMO TURNO

-Serie D 17ª giornata e fine andata (domenica 14 febbraio ore 14.30)

Campobasso-Pineto

Castelfidardo-Fiuggi

Castelnuovo Vomano-Real Giulianova

Cynthialbalonga-Aprilia

Matese-Rieti

Montegiorgio-Agnonese

Notaresco-Porto Sant’Elpidio

Vastese-Recanatese

Vastogirardi-Tolentino



