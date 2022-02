Si recuperano due partite ma l'andata non è ancora completata: Fano-Porto d’Ascoli 1-1, Spagna risponde a Casolla

ANCONA Si giocano due degli ultimi tre recuperi per completare il girone di andata del girone F di Serie D. In campo alle 14.30 anche Fano e Porto d’Ascoli che si affrontano al Mancini per il recupero della 17ª giornata: i granata sono terzultimi in classifica con 19 punti, il Porto d’Ascoli è invece quinto a quota 29. L’altra partita è Matese-Trastevere, ancora rinviata Castelnuovo-Vastogirardi.

SERIE D girone F recuperi 17ª giornata (ore 14.30)

Castelnuovo-Vastogirardi rinviata

Fano-Porto d’Ascoli 1-1 (2’ Casolla, 47’ Spagna)

Matese-Trastevere 1-2 (15’ Fioretti, 17’ Napoletano, 74’ Monni)

CLASSIFICA

Recanatese 40

Trastevere 35

Fiuggi 35

Notaresco 31

Porto d’Ascoli 29

Vastese 28

Tolentino 27

Pineto 25

Vastogirardi 25

Chieti 24

Castelfidardo 23

Montegiorgio 23

Matese 21

Samb 20

Castelnuovo 20

Fano 19

Nereto 9

Alto Casertano 2

