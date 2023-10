PESARO «Solo chi esce, solamente chi viene eliminato, dice che la Coppa Italia non conta». Parole, quelle di Simone Banchieri, che la dicono lunga su quanto il mister piemontese non snobbi assolutamente l’appuntamento che oggi pomeriggio, alle 18.30, attende la sua Vis a Recanati. Banditi discorsi sull’Ancona - «Al superderby del Del Conero penseremo da giovedì sera, ora pensiamo ai leopardiani» - concentrazione massima su «una competizione importante che dà la possibilità ai ragazzi di poter giocare e soprattutto di poter continuare a giocare». Quindi, in parole povere: «Lo dico senza giri di parole: noi teniamo a passare il turno».

Ripartire dalla Fermana

Banchieri, nella conferenza stampa di presentazione del match di coppa tenutasi ieri mattina a margine dell’allenamento, è tornato sul derby con la Fermana di lunedì sera: «Ovviamente l’ho rivisto, e confermo che abbiamo fatto un’ottima partita. Abbiamo avuto un blackout di 10 minuti, alla fine del primo tempo, con alcuni errori individuali che ci sono costati due gol. Per il resto abbiamo creato davvero tanto, tirando 10 volte contro le 3 dei nostri avversari, ma non siamo riusciti a vincere. Ci dispiace, però i nostri splendidi tifosi, applaudendoci a fine gara, danno la misura di quanto abbiamo fatto e facciamo bene. Cosa ho detto ai miei giocatori? Gli ho fatto i complimenti per l’ottima prestazione, pur se condita da due errori che ci sono costati la vittoria che abbiamo individuato e su cui abbiamo lavorato. In quei due casi dovevamo essere più concreti, buttando via la palla, però firmeremo tutte le partite per avere il controllo per 80 minuti complessivamente».

Mistero squadra

Tornando all’oggi, difficile ipotizzare l’undici che nel secondo pomeriggio scenderà in campo a Recanati. Out sicuramente Tonucci, Mamona e Da Pozzo, è ipotizzabile - viste le tante gare ravvicinate - che Banchieri darà spazio a chi finora ha giocato meno. Potrebbe giocare, dunque, il classe ’97 Polverino, portiere giunto nell’ultimo giorno di mercato dal Bari, così come in difesa potrebbe mettere minuti nelle gambe Ceccacci, prodotto del vivaio andato a fare esperienza la stagione scorsa a Pineto. A centrocampo possibile turno di riposo per Valdifiori, il sardo Loru potrebbe rilevare il posto di Iervolino che ultimamente è sempre stato titolare. In avanti, a dire la verità, non è che ci sia tanta scelta, essendo ancora fuori Karlsson e Diop. «Ma io sono contento degli attaccanti a disposizione - ha ribadito ieri il mister - Oltre a Sylla e Pucciarelli, che è importantissimo si siano sbloccati a livello realizzativo, ho Jack de Vries, Di Paola, Marcandella che può giocare più avanti».

Coordinate del derby

Allo stadio Recchioni di Recanati, che è stato curiosamente casa provvisoria della Vis per le prime due giornate del presente campionato complici i lavori allo stadio Benelli ora ultimati, arbitrerà Filippo Colaninno di Nola, assistito da Andrea Mastrosimone di Rimini e Antonio Alessandrino di Bari, con Cristian Chirnoaga della sezione di Tivoli quarto ufficiale. Inizio fissato per le 18.30, non sono previste dirette televisive né in streaming

LE PROBABILI FORMAZIONI