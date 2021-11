Recanatese-Tolentino e Samb-Porto d’Ascoli derby di Coppa per puntare ai sedicesimi

ANCONA Doppio derby marchigiano in Coppa. Entra nel vivo la Coppa Italia di Serie D con le partite dei trentaduesimi di finale in programma oggi alle 14.30. Sono quattro le marchigiane rimaste in gioco e si affrontano in gare secche: al Tubaldi va in scena Recanatese-Tolentino, mentre al Riviera delle Palme si gioca Samb-Porto d’Ascoli, recupero del primo turno, il cui inizio è fissato per le 18. La vincente di questa gara tornerà poi in campo mercoledì 10 novembre sempre alle 14.30 per affrontare gli abruzzesi del Notaresco.

Sono partite di sola andata e, se al termine dei 90’ persiste la parità, saranno i tiri di rigore a sancire la squadra qualificata al turno successivo. A partire dai sedicesimi di finale disputerà la prima gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa, nel caso che entrambe le squadre interessate abbiamo, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla segreteria del Dipartimento Interregionale. Sempre dai sedicesimi prende il via il tabellone principale con accoppiamenti predeterminati fino alla finale. Le marchigiane sono tutte nella parte destra del tabellone e le squadre che continueranno la loro corsa sono destinate a incrociarsi subito nei sedicesimi per poi misurarsi contro le vincenti di Scandicci-Flaminia e Sporting Trestina-Foligno negli ottavi di finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA