Recanatese, Tolentino e Porto Sant'Elpidio obbligate a vincere. Torna in pista il Montegiorgio

ANCONA Tutte le marchigiane in campo per la 16ª giornata del girone F di Serie D, compreso il Montegiorgio che sarà di scena ad Aprilia dopo un mese di stop a causa del Covid. La copertina spetta anche alla Recanatese, di scena al Tubaldi contro i molisani del Vastogirardi: serve solo una vittoria ai giallorossi allenati da Giampaolo per tornare a mettere nel mirino l’alta classifica dopo due sconfitte consecutive. Gioca tra le mura amiche anche il Tolentino, obbligato a reagire contro i laziali del Cynthialbalonga, così come il Porto Sant’Elpidio che riceve al Ferranti la Vastese. Sarà invece di scena in Molise il Castelfidardo per vedersela contro l’Agnonese.

Tra le partite rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana sono superiori a tre c’è anche Pineto-Matese, l’unica del girone F.

SERIE D girone F 16ª giornata (ore 14.30)

Agnonese-Castelfidardo

Aprilia-Montegiorgio

Fiuggi-Campobasso

Pineto-Matese rinviata

Porto Sant’Elpidio-Vastese

Real Giulianova-Notaresco

Recanatese-Vastogirardi

Rieti-Castelnuovo Vomano

Tolentino-Cynthialbalonga

CLASSIFICA

Campobasso** 30

Castelnuovo 27

Notaresco** 25

Rieti* 24

Vastogirardi* 23

Cynthialbalonga 21

Castelfidardo* 21

Recanatese***** 18

Fiuggi** 18

Vastese (-1) 18

Pineto*** 17

Aprilia* 17

Montegiorgio****** 14

Tolentino*** 12

Matese***** 10

Giulianova*** 6

Porto Sant’Elpidio*** 3

Agnonese**** 3

* ogni asterisco una partita in meno



© RIPRODUZIONE RISERVATA