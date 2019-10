Recanatese-Tolentino e Montegiorgio-Sangiustese, domenica di derby

ANCONA - Nona giornata di campionato con il duello Notaresco-Recanatese che offre tanti motivi di interesse. Derby per i leopardiani di Giampaolo contro il Tolentino, derby anche per il Notaresco - ma in trasferta - sul campo della Vastese. Di derby in derby di grande interesse anche la sfida tra Montegiorgio e Sangiustese.









Le partite di oggi



Agnonese-Campobasso

Pineto-Avezzano

Cattolica-Fiuggi

Giulianova-Chieti

Matelica-Vastogirardi

Montegiorgio-Sangiustese

Recanatese-Tolentino

Vastese-S. N. Notaresco

Porto Sant'Elpidio-Jesina 1-0 giocata ieri





La classifica:

Recanatese. S.N. Notaresco 21, Porto Sant'Elpidio 16, Pineto, Montegiorgio 14, Vastogirardi 13, Matelica, Agnonese 12, Vastese 11, Chieti 10, Sangiustese, Giulianova 9, Fiuggi, Campobasso, Avezzano 8, Tolentino 7, Cattolica 3, Jesina 2.





---- Porto Sant'Elpidio e Jesina una partita in più.





