RECANATI E ora le speranze di riammissione per la Recanatese si sono ridotte al lumicino. Sono stati giorni caldissimi, le parole "iscrizione" e "fideiussione" sono quelle tutt'ora più ricercate online all'ombra del Colle dell'Infinito per provare a carpire quale futuro si prospetta davanti alla società giallorossa. Quante speranze ci sono che la Recanatese possa rientrare fin da subito nell'organico di Serie C della prossima stagione? Ad oggi sembrano essere pressoché allo zero. Più si avvicina la data del 4 giugno, più le probabilità che tutte le sessanta squadre aventi diritto, presentino la propria domanda d'iscrizione in Lega.



Il quadro

Il Team Altamura, neopromosso dalla Serie D, sembrava quella più in difficoltà nei giorni scorsi, ma l'unico nodo era legato alla ricerca di un campo in cui poter disputare inizialmente le proprie gare casalinghe e dopo ricerche e appelli ecco l'accordo per il San Nicola di Bari. Chi invece ha solo gettato fumo negli occhi e allarmato inutilmente una città intera e tutta la Serie C, è stato il solito Paolo Leonardo Di Nunno. Un'ennesima interpretazione da premio Oscar, come da prassi negli ultimi anni, dove ha sbandierato ai quattro venti l'intenzione di non iscrivere il Lecco al prossimo campionato di Lega Pro dopo essere retrocesso dalla Serie B. Notizia delle ultime ore conferma proprio la seconda opzione. Di Nunno, patron del Lecco, sembra essersi convinto a tornare sui suoi passi e pronto a depositare la fideiussione da 350mila euro e quindi completando tutta la domanda richiesta per l'iscrizione entro il 4 giugno. Tornando nelle Marche l'Ascoli, grazie al supporto di imprenditori locali che avrebbero anticipato la sponsorizzazione al prossimo anno, avrebbero salvato il club bianconero che potrà procedere con l'iscrizione in Serie C. Ore calde a Torre del Greco dov'è a cuore la situazione della Turris. Dopo il dietrofront di Vincenzo D'Oriano e un Antonio Colantonio pronto a resistere in attesa di compratori, la società corallina sembra apparentemente salva grazie alla passione di alcuni imprenditori locali (sponsor del club) che avrebbero raggiunto la fatidica somma di 350mila euro per la fideiussione pronta da presentare in Lega. Il tutto dovrebbe compiersi nella giornata di domani, lunedì 3 giugno.

Il ripescaggio

All'orizzonte si prospetta un martedì "magro", d'altronde non siamo a Carnevale. Le sorprese possono essere sempre dietro l'angolo, ma se così fosse la Recanatese dovrà pregare e sperare nei controlli Covisoc, ergo, ripescaggio.