La Recanatese in casa con il Pineto rallenta, ma per ora è sola in testa

RECANATI - Mezzo passo falso casalingo per la Recanatese , capolista del girone F della serie D, costretta al pareggio interno per 1-1dal forte Pineto. Gli abruzzesi sono passati in vantaggio nel primo tempo con Alessandro, a pochi minuti dalla fine il pareggio del giallorosso Pera, ma poi la squadra di Giampaolo non è riuscita a ribaltare completamente il risultato. Con questo pareggio nell'anticipo la Recanatese è sola in testa con un punto di vantaggio sul Notaresco, che domani sarà impegnato nella dura trasferta suil campo del Matelica, che a sua volta è terzo in classifica e battendo il Notaresco potrebbe rientrare prepotentemente in gioco per la vittoria finale.