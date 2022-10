ALESSANDRIA La Recanatese ci ha preso gusto e le è bastato un solo gol nella ripresa per chiudere la pratica Alessandria e conquistare la seconda vittoria in campionato. Consecutiva tra l’altro. La scatenata matricola marchigiana, dopo il successo di Siena della scorsa settimana, è salita in Piemonte dettando le regole della partita avendo alla fine ragione. È stata ancora una zampata di Alessandro Sbaffo a regalare tre punti di vitale importanza alla propria squadra. Determinanti perché arrivati contro una diretta rivale per la corsa salvezza. Entrambe si presentavano a questo appuntamento a pari punti in piena zona play out e allora si che il successo della Recanatese ha avuto un valore tutt’altro che banale.



Le novità



I due tecnici approcciano la partita con alcune novità. Poche, pochissime tra i grigi, un solo cambio rispetto all’ultima sfida, mentre Pagliari si affida in attacco a Carpani e Sbaffo, mentre in mediana a Morrone preferendolo ad Alfieri, così come Ferretti preferito a Minicucci. Nessuna delle due squadre ha intenzione di scoprirsi, tanto che ne nasce un primo tempo per larghi tratti soporifero. Per una prima conclusione in porta bisogna passare il quarto d’ora di gioco con Morrone che ci prova da fuori ma Liverani blocca. Allora è l’Alessandria che prova a rendersi pericolosa. Prima con Sini intorno al ventesimo con un mancino potentissimo da fuori ma non trova la porta. Al 24’ invece Baldi da buonissima posizione non riesce a trovare il palo più lontano. Sono queste le uniche due vere ghiotte palle gol capitate ai grigi nell’arco di un match in cui la Recanatese ha sempre avuto in mano il pallino del gioco. Verso la mezz’ora l’occasione più importante del primo tempo, per i giallorossi, con Sbaffo che a pochi passi dalla porta si vede murare la conclusione da Nunzella. I marchigiani sembrano crederci molto di più, la pressione alta non permette all’Alessandria di uscire.



La svolta



Al rientro in campo però, bastano appena 120 secondi alla Recanatese per sbloccare finalmente il match. Carpani raccoglie un rimpallo di testa, lo serve a Sbaffo che entra in area di rigore, elude il suo marcatore e batte di sinistro Liverani. I ritmi dei marchigiani non vengono retti dai padroni di casa. Mister Rebuffi le prova tutte per cercare il gol del pari. Non bastano nemmeno i sei minuti di recupero ai grigi. La Recanatese si barrica, resiste e al triplice fischio esplode di gioia per un successo preziosissimo a conferma del grande momento che sta vivendo la squadra.

Alessandria - Recanatese 0-1

ALESSANDRIA (4-2-3-1): Liverani 5,5, Baldi 6, Checchi 5, Sini 5,5, Nichetti 6 (73’ Filip 6); Speranza 5,5, Galeandro 6; Ghiozzi 5,5 (73’ Gazoul 6), Rota 5 (62’ Pellegrini 6, 91’ Podda ng), Nunzella 5,5; Nepi 5 (62’ Martignago 6). All. Rebuffi 5

RECANATESE (4-4-2): Fallani 6,5; Somma 6,5, Ferrante 6,5, Pacciardi 7, Quacquarelli 6,5 (93’ Longobardi ng); Ferretti 6,5 (68’ Minicucci 6), Morrone 6 (81’ Alfieri ng), Raparo 6,5, Senigagliesi 6 (68’ Zammarchi 6); Carpani 7 (81’ Ventola ng); Sbaffo 7,5. All. Pagliari 7.

ARBITRO: Ceriello di Chiari 6

RETI: 47’ Sbaffo

NOTE Ammoniti Rota (A), Somma (R), Morrone (R), Galeandro (A) Speranza (A), Fallani (R), Nunzella (A). Spettatori: 400 circa