Con Recanatese-Samb e Porto d’Ascoli-Castelfidardo il doppio derby da gustare è servito

ANCONA - Doppio derby in questa prima domenica di febbraio nel girone F di Serie D. La copertina spetta a Recanatese-Samb, in cui si affrontano la capolista e la più delusa della stagione, mentre al Riviera delle Palme va in scena Porto d’Ascoli-Castelfidardo. Viaggia in Campania il Tolentino per scornare contro l’Aurora Alto Casertano ultima in classifica. Arriva invece fino a Pineto il Montegiorgio, mentre Fano-Castelnuovo Vomano è stata rinviata per i tamponi positivi riscontrati negli abruzzesi.

SERIE D girone F 19ª giornata 2ª ritorno (ore 14.30)

Alto Casertano-Tolentino

Fano-Castelnuovo Vomano rinviata

Fiuggi-Rieti

Nereto-Matese

Pineto-Montegiorgio

Porto d’Ascoli-Castelfidardo

Recanatese-Samb

Trastevere-Notaresco

Vastogirardi-Vastese

CLASSIFICA

Recanatese 40

Trastevere 36

Fiuggi 35

Notaresco 31

Porto d’Ascoli 30

Vastese 28

Tolentino 27

Pineto 25

Vastogirardi 25

Chieti 24

Castelfidardo 23

Montegiorgio 23

Matese 22

Samb 20

Castelnuovo 20

Fano 20

Nereto 9

Alto Casertano 2

