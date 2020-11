Recanatese in vantaggio 2-0 nel recupero contro il Rieti: graffiano Senigagliesi e Sbaffo

RECANATI - Ultima domenica interamente dedicata ai recuperi prima della regolare ripartenza del campionato di Serie D, prevista per domenica 6 dicembre, con le partite della settima giornata e un nuovo protocollo. Sono due i recuperi del girone F: oltre a Recanatese-Rieti, valevole per la sesta giornata, si gioca anche Aprilia-Vastese, recupero della quinta giornata. Ancora rinviata Cynthialbalonga-Campobasso a causa dei contagi emersi nel club laziale. La Recanatese torna di scena al Nicola Tubaldi: porte chiuse e diretta streeming sul profilo Facebook della Recanatese per consentire ai tifosi di seguire il match. I leopardiani sono passati in vantaggio subito in vantaggio grazie a una rete segnata da Senigagliesi e hanno poi raddoppiato con Sbaffo al 31’. Laziali galvanizzati dalla risoluzione dei problemi societari con il cambio di proprietà e dall’arrivo di tre nuovi giocatori, pronti a debuttare. Si tratta di Marchi, Brumat e De Vitis, nomi di categoria.

Recupero 5ª giornata: Aprilia-Vastese 0-0

Recupero 6ª giornata: Recanatese-Rieti 2-0 (1’ Senigagliesi, 31’ Sbaffo)

CLASSIFICA

Notaresco 14

Campobasso 13

Castelnuovo 12

Recanatese 11

Tolentino 10

Cynthialbalonga 10

Vastogirardi 9

Castelfidardo 8

Pineto 8

Fiuggi 8

Vastese (-1) 7

Montegiorgio 7

Matese 4

Rieti 2

Porto Sant’Elpidio 2

Aprilia 2

Agnonese 2

Real Giulianova 1

