Recanatese, la prima non si dimentica: «Ora ci siamo, il duro lavoro ha pagato»

RECANATI- Chissà come sarebbe stata la poesia che Giacomo Leopardi avrebbe dedicato alla Recanatese per questa prima storica vittoria nel campionato di Serie C. Ribaltare il favoritissimo Siena a segno con Paloschi, non è impresa di tutti i giorni. Ebbene, i leopardiani nella ripresa hanno saputo colpire al momento giusto nell’arco di cinque minuti esaltandosi anche con l'estro dell'esterno Luca Senigagliesi:

Recantese - Siena, le parole di mister Giovanni Pagliari

Le dichiarazioni

«Sono molto contento di questa prima vittoria - afferma il funambolico giallorosso - Il duro lavoro ripaga sempre. Non aver trovato molto spazio ultimamente mi aveva dato un po’ di rabbia ma non personale, a livello di gruppo perché le domeniche non gioivamo così come lo facevamo l’anno scorso che era stata un’annata piena di soddisfazioni. Questo sì, mi dava un po’ fastidio. Parlando a livello personale invece, sono contento della mia prestazione, di quella della squadra e dopo questa vittoria possiamo affrontare la settimana nel modo migliore con un allenamento molto più vivo e sereno». Nel prossimo weekend la Recanatese affronterà l'Alessandria. Un match dalla posta in palio pesantissima in ottica salvezza.