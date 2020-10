Tris Recanatese nel derby, Castelfidardo e Montegiorgio battute, un punto per il Tolentino

ANCONA Al derby Recanatese-Porto Sant’Elpidio spetta la copertina della 4ª giornata del girone F di Serie D. Esame di maturità per il Montegiorgio, di scena a Campobasso, mentre il Castelfidardo è in missione nel Lazio per misurarsi con il Cynthialbalonga a Genzano. Il Tolentino ospita il Real Giulianova per la prima partita a porte aperte ma con capienza limitata dopo la pandemia.

4ª giornata: Campobasso-Montegiorgio 2-0; Castelnuovo Vomano-Agnonese 2-1; Cynthialbalonga-Castelfidardo 1-0; Matese-Aprilia rinviata; Notaresco-Fiuggi 3-1 (Marchionn, Banegas, Basilico), Recanatese-Porto Sant’Elpidio 3-0 (Liguori, Liguori, Gomez); Tolentino-Real Giulianova 1-1 (Niane, Barlafante); Vastese-Pineto 1-0; Vastogirardi-Rieti 1-0.

Classifica

Campobasso 10

Notaresco 10

Recanatese 10

Castelnuovo 9

Tolentino 8

Vastogirardi 7

Cynthialbalonga 7

Montegiorgio 6

Pineto 6

Fiuggi 6

Vastese (-1) 4

Matese 3

Real Giulianova 2

Castelfidardo 2

Rieti 2

Porto Sant’Elpidio 2

Aprilia 1

Agnonese 0

