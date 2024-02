RECANATI Si chiude tra i fischi di quei pochissimi coraggiosi presenti rimasti fino al triplice fischio a sorbirsi una prova indecorosa da parte di una Recanatese che ha iniziato male e finito peggio il delicatissimo scontro salvezza contro un Rimini che passeggia al Tubaldi 4-1. Inutile dire l’importanza di questa partita, ma forse nelle solite dichiarazioni “noi non guardiamo la classifica”, probabilmente qualcuno non si è reso conto in quali brutte acque sta navigando. Inutile parlare di carattere e orgoglio quando non sono nemmeno palpabili.

La partita

La posizione di classifica pesa soprattutto alla Recanatese costretta a muovere la classifica per non stagnare in acque pericolose. Proprio questa tensione si taglia come un coltello e i giallorossi ne sono subito vittima dopo appena quattro minuti scarsa, primo corner della partita e cosa succede? Subito Rimini in vantaggio con Garetto che stacca indisturbato. Dodicesimo gol incassato da calcio d’angolo. Non ne sentivamo proprio la mancanza. Avvio quindi subito in salita per i giallorossi costretti a ritrovare subito il bandalo della matassa. E sembrano riuscirci quando al 16’ Lipari serve un bel rasoterra centrale e Carpani, con l’aiuto di un difensore che contribuisce alla realizzazione, riesce a rifinire un’azione che fa esplodere di gioia un Tubaldi che torna a sperare.

Lo stato d’animo

E’ troppo evidente lo stato d’animo differente delle due squadre, più spensierato il Rimini, più impaurita e autolesionista la Recanatese. Ancora una palla aerea mette in difficoltà la difesa giallorossa, con la complicità della spizzata dell’ex Allievi, Malagrida si ritrova tra i piedi la palla per punire nuovamente la Recanatese costretta ancora a inseguire. Un inseguimento degno di Beep Beep e Willy il Coyote, dove quest’ultimo ne combina di ogni per fallire nell’impresa. E’ quanto accade al 59’ con Raimo che non segue la line difensiva e lascia campo aperto al Rimini e soprattutto a Morra di poter siglare il 3-1. Lo stesso numero 9 mette il punto esclamativo a una prova a dir poco indecorosa. Mai era accaduto che il pubblico del Tubaldi abbandonasse lo stadio con così largo anticipo, più emblematica la fotografia del settore della tifoseria organizzata desolatamente vuoto.