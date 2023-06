La Recanatese piazza il colpo: ufficiale l'arrivo di Melchiorri. Il Cigno saluta l'Ancona dopo cinque mesi

RECANATI- La Recanatese e il suo ds Josè Cianni piazzano il colpo. Dal 1 luglio diventerà ufficiale a tutti gli effetti (anche se è stato già presentato oggi, 12 giugno) l'innesto di Federico Melchiorri. Il Cigno di Treia, un passato in Serie A con Siena e Cagliari e Serie B con Padova, Pescara, Cagliari, Carpi, Spal e Perugia, saluta quindi Ancona dopo cinque mesi per mettersi a disposizione di mister Pagliari.

«Ho scelto senza dubbi e pensieri»



«Ho scelto la Recanatese senza troppi dubbi e pensieri - ha dichiarato Melchiorri - E' una società che conosco, che si muove con serietà e si impegna con una progettualità importante.

So di entrare in una piccola, grande famiglia, so che giocherò vicino casa mia e questi elementi mi danno una carica speciale. Sono tranquillo, con la giusta fiducia e con la voglia di fare bene, tirando fuori questi stimoli ulteriori che ricevi quando rappresenti un luogo, una città, un territorio e accetti il progetto di chi ti fa sentire importante. Pagliari? Lo conosco da sempre, ci siamo confrontati centinaia di volte ma non ho avuto mai l'occasione di lavorare con lui. Con il mister e il direttore ci siamo confrontati valutando possibili scenari».