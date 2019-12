Il Matelica colpisce: 2-1 a Recanati. Montegiorgio ancora sotto 0-1, Tolentino sull'1-1

ANCONA - Ultima di andata prima della sosta nel girone F di Serie D dopo l’anticipo Sangiustese-Jesina, disputato a Civitanova e vinto 2-1 dai leoncelli in trasferta e rientrati in corsa per la salvezza. Il turno prenatalizio si completa con gli altri sette incontri. Il big match è Recanatese-Matelica al Tubaldi, dove il punteggio è di 2-1 per i biancorossi di Colavitto: a segno Leonetti, poi autogol di Nodari e reti di Pezzotti. Il Montegiorgio, quinto a -4 dai giallorossi, ospita la Vastese e sta perdendo 1-0, il Porto Sant’Elpidio sta perdendo 1-0 ad Agnone, mentre il Tolentino sta pareggiando 1-1 a Giulianova.



17ª giornata (ore 14.30): Sangiustese-Jesina 1-2 (Errico, Villanova, Mingiano); Agnonese-Porto Sant’Elpidio 1-0 (Allegra); Campobasso-Vastogirardi 3-2 (Zammarchi, Pistillo, Kyeremateng, Mikhaylovskiy, Cogliati); Cattolica-Pineto 2-1 (Rizzitelli, Ferraro, Pepe); Chieti-Avezzano 2-0 (Traini, Sivilla); Fiuggi-Notaresco 1-1 (Scalon, Pomante); Giulianova-Tolentino 1-1 (Torelli, Minnozzi); Montegiorgio-Vastese 0-1 (Bardini); Recanatese-Matelica 1-2 (Leonetti, autorete di Nodari, Pezzotti).



Classifica: Notaresco 43, Recanatese 33, Matelica 31, Montegiorgio 29, Campobasso 28, Pineto 27, Vastese 25, Agnonese 22, Vastogirardi 22, Fiuggi 18, Sangiustese 17, Porto Sant’Elpidio 17, Giulianova 17, Tolentino 15, Avezzano 14, Chieti 14, Jesina 12, Cattolica 9. Ultimo aggiornamento: 16:09





