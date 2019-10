La Recanatese rimonta a Chieti: 1-2. Sorridono anche Montegiorgio e Matelica

ANCONA - Ottava giornata per il girone F di Serie con tutte le sette marchigiane in campo. La Recanatese ha vinto 2-1 in rimonta a Chieti ed è rimasta in vetta della classifica sempre insieme agli abruzzesi del Notaresco che hanno vinto 3-2 contro il Porto Sant’Elpidio: Ruzzier e Maio hanno risposto alla doppietta dell’ex Fermana Sansovini, decisivo un autogol per gli abruzzesi. L’unico derby era Jesina-Matelica, finita 1-3: gol di Valenti, Bordo e Moretti per gli ospiti, a segno Cruz Pereira per i leoncelli che ora sono ultimi da soli in fondo alla classifica. Altro colpo grosso del Montegiorgio che ha invece vinto 1-0 a Campobasso, mentre la Sangiustese è stata ripresa due volte dal Cattolica e ha pareggiato 2-2. Altra sconfitta del Tolentino che ha perso 2-1 al Della Vittoria contro il Pineto: a segno Minnozzi, risposta degli abruzzesi con D’Angelo, poi Binciardi ha deciso la gara.



Serie D girone F 8ª giornata: Avezzano-Vastese 1-1 (Gaeta, Palumbo); Campobasso-Montegiorgio 0-1 (Mariani); Chieti-Recanatese 1-2 (Fantauzzi, Dodi); Fiuggi-Real Giulianova 6-0 (Macrì, D’Andrea, Basilisco, D’Andrea, Manfrellotti, Manfrellotti); Jesina-Matelica 1-3 (Valenti, Bordo, Cruz Pereira, Moretti); Notaresco-Porto Sant’Elpidio 3-2 (Sansovini, Ruzzier, Sansovini, Maio, autogol); Sangiustese-Cattolica 2-2 (Romano, Fabbri, Patrizi, Som); Tolentino-Pineto 1-2 (Minnozzi, D’Angelo, Binciardi); Vastogirardi-Agnonese 1-2 (Viscovich, Kyeremateng, Viscovich).



Classifica: Notaresco 21, Recanatese 21, Montegiorgio 14, Pineto 14, Vastogirardi 13, Porto Sant’Elpidio 13, Agnonese 12, Matelica 12, Vastese 11, Chieti 10, Real Giulianova 9, Sangiustese 9, Campobasso 8, Avezzano 8, Fiuggi 8, Tolentino 7, Cattolica 3, Jesina 2. Ultimo aggiornamento: 17:01





