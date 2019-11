Recanatese in vetta. Ma oggi deve tifare Matelica

ANCONA - Non va oltre il pareggio casalingo la Recanatese nell'anticipo del Tubaldi contro il Pineto e così se per una notte i leopardiani sono stati soli in testa alla classifica oggi il Notaresco può mettere la freccia: gli abruzzesi però saranno di scena a Matelica in una partita che sa tanto di esame anche per l'undici di Colavitto. E poi un programma interessante per le marchigiane tanto in ottica playoff quanto in relazione alla lotta salvezza. Ma ecco il quadro completo.

Boccanera e Perna nel mirino: la Jesina si rinforza per tornare in gioco

La Recanatese in casa con il Pineto rallenta, ma per ora è sola in testa

IERI

Recanatese-Pineto 1-1

Le partite di oggi:

Porto Sant'Elpidio-Avezzano

Chieti-Fiuggi

Matelica-Notaresco

Montegiorgio-Vastogirardi

Agnonese-Jesina

Cattolica San Marino-Campobasso

Real Giulianova-Sangiustese

Vastese-Tolentino

Classifica:

Recanatese 28, Notaresco 27, Pineto 19, Matelica 18, Montegiorgio 17, Vastogirardi, Porto Sant'Elpidio 16, Campobasso 14, Sangiustese 13, Real Giulianova, Vastese, Agnonese 12, Fiuggi, Chieti 11, Tolentino 10, Avezzano 8, Cattolica San Marino 3, Jesina 2.

Recanatese e Pineto una partita in più.

Ultimo aggiornamento: 11:50

