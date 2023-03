RECANATI Potrebbe scriversi proprio oggi un’altra importante pagina della centenaria storia della Recanatese. Dopo la vittoria del campionato di Serie D, dopo la vittoria dello Scudetto dilettanti, la formazione giallorossa è a un passo dal compiere un’impresa: la salvezza anticipata in un campionato professionistico come la Serie C. I vertici giallorossi hanno sempre ribadito che avrebbero scommesso su una salvezza anche all’ultimo secondo dell’ultima giornata, invece oggi con il Montevarchi potrebbe essere già festa. La Recanatese si presenta a questo appuntamento forte dei 39 punti conquistati finora. Quando mancano cinque giornate al termine, compresa quella di oggi, la formazione leopardiana potrebbe già raggiungere la soglia dei 42 punti che storicamente varrebbe già la salvezza per una neofita del campionato partita impaurita e spaesata ma allo stesso tempo consapevole di quello che stava facendo e una volta raggiunta la piena maturità nel girone di ritorno si è rivelata tra le sorprese più belle di questo campionato.



L’appello del patron



Se mister Giovanni Pagliari ha provato a caricare la propria squadra durante la rifinitura di ieri mattina, dove si è visto all’opera anche Giampaolo che è rientrato anche nell’elenco dei convocati, a caricare tutto il territorio ci ha pensato il presidente Adolfo Guzzini che ha chiesto vicinanza e massimo supporto alla Recanatese per questo appuntamento con la storia. «Chiediamo a tutto il territorio di essere presente in maniera numerosa allo stadio per sostenere insieme la Recanatese che sfiderà il Montevarchi. E’ una partita estremamente importante per noi, ma allo stesso tempo delicata. La formazione toscana è ultima in classifica ma sta facendo di tutto per salvarsi e verrà a Recanati per portare a casa punti pesantissimi. In ogni caso - prosegue Guzzini - sono molto fiducioso. La squadra sta affrontando un grande girone di ritorno, è in forma e a testimoniarlo è anche la bella vittoria di Rimini. La squadra sta giocando bene, sta regalando grosse soddisfazioni e mi auguro che possiamo vedere una bella partita anche oggi. Da Porto Recanati a Montelupone, da Montefano a Potenza Picena. E non solo. Spero che tutto il territorio possa venire a sostenerci al Tubaldi e spingere la Recanatese verso questo grande traguardo. Una vittoria potrebbe assicurarci una possibile salvezza in anticipo».



Un Montevarchi disperato



Parole del numero uno giallorosso che rimbombano in maniera importante ma soprattutto danno quella carica necessaria ai ragazzi. Guai a sottovalutare questa sfida. Anche in casa Montevarchi mister Marco Banchini ha provato a scuotere i suoi con parole forti: «E’ una rincorsa difficile. Puntiamo a vincere. Dobbiamo essere spregiudicati come lo siamo stati con Cesena o Pesaro, ma questo non vuol dire andare all’arrembaggio ma esaltare i nostri punti di forza».



L’arbitro



Per questa sfida è stato designato il signor Giuseppe Rispoli di Locri. Il fischietto calabrese ha già avuto modo di arbitrare sia la Recanatese che il Montevarchi nel corso di questa stagione. Sia l’una che l’altra nell’occasione hanno pareggiato, rispettivamente contro Olbia e Fermana. Con Rispoli la Recanatese ha un feeling particolare. Nei tre confronti in cui ha diretto l’arbitro di Locri, compreso quello di quest’anno, non ha mai perso: una vittoria (la scorsa stagione a Vastogirardi) e due pareggi.