RECANATI Giusto il tempo di atterrare da Sassari e appoggiare per qualche ora i piedi sul sintetico del Tubaldi che la Recanatese è già di nuovo in viaggio, questa volta nella vicina Gubbio, per affrontare la seconda trasferta consecutiva nell’arco di tre giorni. I leopardiani scendono in campo oggi al Barbetti contro la formazione di Braglia nel recupero della penultima gara del girone di andata, rinviata lo scorso 17 dicembre causa maltempo che provocò danni alla struttura della tribuna. Le vacanze natalizie sono servite per ripristinare il tutto e permettere quanto prima la regolare disputa della partita.

Serve una vittoria

Il match di Gubbio arriva in un momento storico particolarmente complicato per la Recanatese che, dopo una corsa forsennata nella prima parte del girone d’andata, ha fatto una brusca frenata nel mese di dicembre e il girone di ritorno non è iniziato al meglio con il ko per 3-2 di Sassari. Sei partite in cui i giallorossi hanno raccolto appena due punti, ma a differenza delle altre gare, anche per ammissione di Pagliari stesso, nella gara contro la Torres si è vista una Recanatese in grado di reagire ai colpi (due volte). Poi ovviamente bisogna fare i conti con l’avversario. Dovrà essere quella Gubbio che ha riservato gioie (3-1 lo scorso anno) e dolori (eliminazione playoff) a risollevare la Recanatese e riallontanarla dalla zona play out. Con questa sfida potrà definirsi concluso anche il girone d’andata. Saranno 24, 26 o resterà ferma a 23 punti?

Rientra l’emergenza

Buone notizie sul fronte infortuni e influenze. Appena tre giorni fa la Recanatese si presentava a Sassari con appena cinque giocatori di movimento in panchina, oltre al secondo portiere Mascolo, di cui due provenienti dalla Primavera. Le giornate di lunedì e martedì sono state utili sia per vedere un nuovo volto in rosa, ovvero l’attaccante Matteo Ahtemaj proveniente dal Bari, ma soprattutto per veder ritornare in gruppo elementi preziosi sia in campo che in chiave under come Prisco ed Egharevba. Il primo, centrocampista centrale classe 2004, dopo aver smaltito l’influenza è pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo. Un elemento come lui è vitale per la manovra e la fluidità del gioco della Recanatese. Una sorta di visionario lì in mezzo. Probabilmente anche uno con le sue caratteristiche avrebbe faticato e non poco sul pesantissimo campo di Sassari. In mediana è in ballottaggio con Morrone, ma Pagliari potrebbe stravolgere qualcosa e schierarli entrambi dal primo minuto. Rientra anche Egharevba, l’esterno 20enne potrebbe candidarsi per una maglia da titolare, ma scalzare Lipari dopo l’ottima prova di domenica è difficile. Senza dimenticare il suo buon apporto da subentrato nelle gare precedenti. Riecco anche Ferrante in gruppo. L’esperto difensore centrale la settimana scorsa si era fermato per una lieve contrattura al polpaccio che gli ha fatto saltare la trasferta di Sassari ieri ha svolto la rifinitura col gruppo e sarà aggregato alla squadra.

Gli avversari

Sia Pagliari che Braglia dovranno fare a meno di alcune unità. Canonici e Manè sono ancora ai box e non hanno smaltito i rispettivi infortuni, così come Gomez ancora out. Intonsi i calciatori giallorossi sul fronte squalifiche. Non del tutto il Gubbio che domenica ha perso due uomini chiave nella battaglia vinta a Pineto. Braglia non solo dovrà fare a meno di Bulevardi a centrocampo, ma in attacco mancherà un elemento pesante come Di Massimo che paga a caro prezzo il fallo da reazione che ha portato alla sua espulsione. Braglia pesca dal mazzo e davanti al suo 4-3-2-1 dovrebbe schierare Udoh prima punta con alle spalle Chierico e Spina.