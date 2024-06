Dopo aver dovuto mandar giù ogni tipo di rospo, tra decisioni aribtrali discutibili nel cruciale playout di ritorno a Pesaro che ha sancito la retrocessione sul campo e un Ancona che le ha scippiato la possibilità di riammissione in C, il lungo e assordante silenzio in casa Recanatese è rotto dal direttore tecnico Josè Cianni a poche ore dalla prima pronuncia (domani) della Covisoc.

Inevitabile chiederle, qual è lo stato d’animo suo e di tutta la società?

«Non possiamo nasconderlo, la delusione, l’amarezza e la schifezza di quello che è successo è a dir poco abominevole. Intanto è struggente quello che sta passando la città di Ancona, presa in giro, sbeffeggiata in tutta Italia, una tifoseria che ha dimostrato di essere tra le più importanti del panorama calcistico che non merita assolutamente quanto gli hanno fatto»

Un club tra l’altro marchigiano, che sapeva chiaramente di non poter prender parte alla prossima Serie C, cosa l’ha spinto a presentare un’iscrizione incompleta? Che idea si è fatto?

«Non ho parole. Intanto la follia di questo Paese, di questo sistema, sta a monte. Come si può permettere di presentare una domanda di iscrizione prima di aver dimostrato di aver pagato gli stipendi? Mi domando se sono matto io, ma il tutto mi sembra estremamente illogico».

È un autogol per il calcio marchigiano?

«Non mi sembra un autogol per il calcio marchigiano, mi sembra non avere nessun valore etico e morale per un intero territorio. Non è bastato distruggere una città, una tifoseria, un sogno a tutti i ragazzini che giocano nel settore giovanile di indossare un giorno la maglia della propria città, c’era anche bisogno di provare a distruggere un intero territorio? Una intera regione? Qualsiasi dirigente sa che una domanda incompleta, senza aver pagato gli stipendi, sarà bocciata. Presentarla quindi in questo modo, significa solo una cosa, essere degli indegni. Mi vengono le lacrime a leggere la lettera del piccolo Nicolò, una sconfitta sotto tutti i punti di vista».

Quante beffe allo scadere, ha fatto più male il gol al 94’ di Pucciarelli o il bluff bonifici dell’Ancona?

«Avevo ripreso forza e coraggio dopo quel gol al 94’, l’ho persa nuovamente il 4 a mezzanotte, non perché fossi contento del funerale dell’Ancona, ma perché vengono meno tutti i valori dello sport sanciti e sottoscritti come da dettato dalle N.O.I.F. quali lealtà, correttezza e probità. La Recanatese è retrocessa sul campo (ed anche su questo punto, ci sarebbe da parlare per giorni...) ma è retrocessa con un Ancona che ha avuto una rosa e uno staff che non si poteva permettere economicamente. La Recanatese, a discapito del risultato sportivo, ha sempre fatto solo quello che poteva fare. A gennaio nonostante le difficoltà è stato fatto un mercato a zero, uscite ed entrate di pari importo. Ogni inizio anno il nostro primo obiettivo è sempre stato quello di garantire la stagione successiva ancora prima di quella corrente, rispettando gli impegni, rispettando quindi le famiglie ed i figli di tutti quelli che lavorano per la società. Cosa si racconta ora ai f igli di tutti quelli che lavorano per l’Ancona, che il papà o la mamma non percepiranno più i loro soldi per mangiare?»

Troppo piccola, altrove, questa Recanatese per poter restare tra le “grandi”?

«Il detto dice: “A pensar male si fa peccato ma molto spesso ci si azzecca”. Beh, io non ci voglio pensare perché altrimenti verrebbero spazzati via tutti i valori in cui credo e non avrebbe più senso credere in quella palla che rotola che ha il potere di regalarti emozioni forti». Non è mai bello sperare nelle disgrazie altrui, ma mai come adesso vale il detto “Mors tua, vita mea”.

Lei si definisce un ottimista per natura?

«In verità no, spero che tutte le società abbiano fatto tutto correttamente, pagato tutti gli stipendi e seguito tutte le regole. Non si può giocare con i sentimenti delle persone. La gente toglie soldi ai propri figli per comprare un abbonamento. Tutto per una fede, per la propria città e ci sono dirigenti che senza scrupoli calpestano tutti questi sentimenti».

Se la Covisoc la prossima settimana dovesse confermare solo l’esclusione dell’Ancona, qual è il futuro in D della Recanatese?

«Come sempre, con onore, rispetto e sportività affronteremo questo campionato difficilissimo pensando al futuro della Recanatese e non solo al presente, proseguendo il percorso intrapreso anni fa»