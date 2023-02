RECANATI Sarà la Recanatese ad aprire le danze della decima giornata di ritorno del girone B nell’anticipo dell’Artemio Franchi dove di fronte il Siena. Una sfida molto suggestiva per la formazione giallorossa che ancora una volta si ritrova al cospetto di un avversario di blasone e che nell’ultimo ventennio ha calcato i massimi palcoscenici del calcio italiano. In campo però scenderanno due formazioni di Serie C a caccia dell’intera posta in palio. La Recanatese negli ultimi anni è cresciuta seguendo una progettazione ben precisa per arrivare a guadagnarsi simili teatri. Nella memoria dei leopardiani è ben impressa la gara d’andata, quando all’Helvia Recina di Macerata riuscirono a imporsi sul Siena centrando la prima storica vittoria in Serie C della Recanatese. Una vera e propria impresa, rimontando la rete di Paloschi, e da quel momento in poi, probabilmente, è iniziato il vero campionato dei giallorossi.



Giallorossi determinati

Una squadra che ha impiegato un po’ per carburare e calarsi perfettamente nella categoria. Ferrante e compagni si sono messi alle spalle diversi mesi e numerose partite prima di diventare la realtà che tutt’oggi conosciamo. Una formazione in grado di vincere due gare consecutive contro Lucchese e Pontedera, perdere finora una sola partita nel girone di ritorno contro il Cesena (seconda forza del campionato) e che proverà a fare risultato anche in quel di Siena. Una città nota per il suo palio, un tema quello dei cavalli molto caro a mister Giovanni Pagliari, soprattutto nelle dichiarazioni. Famoso ormai il suo motto che «i cavalli buoni si vedono alla fine della corsa», ribadito a inizio anno quando i risultati tardavano ad arrivare e lo scorso anno per mantenere un profilo basso nonostante il dominio del campionato di Serie D.

Siena in calo

I cavalli del motore della Recanatese stanno viaggiando a pieno regime, un po’ meno quelli del Siena, che nelle ultime cinque partite è riuscito a raccogliere appena quattro punti, frutto di altrettanti pareggi e una sconfitta. L’ultima vittoria casalinga risale al 15 gennaio scorso contro l’Imolese. Se dovessimo fare una classifica prendendo in considerazione solo il girone di ritorno, troveremmo una situazione surreale: al momento la Recanatese si assesterebbe al sesto posto con 16 punti, il Siena non rientrerebbe nemmeno in zona playoff ferma all’undicesimo con 11.

C’è grande carica

L’entusiasmo è alle stelle in casa Recanatese, ma mister Giovanni Pagliari ha provato a indossare i panni del pompiere alla vigilia di questa delicatissima sfida: «Rispetto all’andata sarà tutt’altra storia. Ci aspetta una partita difficile, come del resto lo sono tutte, ma noi facciamo affidamento su noi stessi. Stiamo bene e dovremo affrontarla con grande coraggio e determinazione. Dobbiamo giocarcela come abbiamo fatto sempre nel corso di questi mesi. Sbaffo squalificato? Sì e non è l’unica defezione, ma non sono preoccupato. Ho parecchie soluzioni e valuterò. Poco importa chi parte dall’inizio o chi subentra, tutti sono determinanti e lo si è visto. Abbiamo molte armi, l’importante è sfruttarle e che tutti i ragazzi siano concentrati per aiutare la squadra a fare risultato. Come ho sempre ribadito, il gruppo è la nostra forza. Da un anno e mezzo abbiamo creato questa magia e dobbiamo mantenerla. Non si crea nulla per caso - conclue Pagliari - ma con la serietà, il lavoro e la perseveranza. Il campionato è ancora lungo e se pensiamo di aver fatto già qualcosa di importante, poi si rischia di star male al risveglio».