La Recanatese con il Castelnuovo per allungare ancora, Tolentino-Porto d’Ascoli vale già un posto nei playoff

ANCONA Ultima giornata della Serie D prima della sosta per gli impegni della Rappresentativa giovanile Under 18 al torneo di Viareggio. Nel girone F vuole proseguire la sua corsa solitaria in testa alla classifica la Recanatese, di scena al Tubaldi contro gli abruzzesi del Castelnuovo. Il derby Tolentino-Porto d’Ascoli è invece una sfida cruciale per i playoff tra due squadre che sin qui hanno fatto più che bene. Sono invece obbligati a vincere sia il Fano, di scena a Notaresco, che il Castelfidardo, in trasferta a Piedimonte Matese, per cercare in tutti i modi di evitare la trappola dei playout. Montegiorgio-Nereto e Samb-Vastogirardi sono state rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti e per disposizioni delle autorità sanitarie.

SERIE D girone F 24ª giornata 7ª ritorno (ore 14.30)

Alto Casertano-Trastevere

Chieti-Vastese ore 15

Matese-Castelfidardo

Montegiorgio-Nereto rinviata

Notaresco-Fano

Pineto-Fiuggi

Recanatese-Castelnuovo Vomano

Samb-Vastogirardi rinviata

Tolentino-Porto d’Ascoli

CLASSIFICA

Recanatese 50

Trastevere 40

Fiuggi 38

Pineto 38

Vastese 36

Porto d’Ascoli 36

Tolentino 35

Notaresco 35

Chieti 34

Vastogirardi 33

Samb 33

Matese 32

Montegiorgio 29

Fano 27

Castelnuovo 27

Castelfidardo 27

Nereto 12

Alto Casertano 4

