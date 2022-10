Recanatese, Alessandria in agitazione: ufficializzata la cessione dei grigi

RECANATI- Dopo la prima storica vittoria in Serie C, ottenuta domenica scorsa in casa del Siena, la Recanatese cercherà continuità domani (29 ottobre alle 14.30) nella tana dell'Alessandria. I leopardiani troveranno una squadra, al netto dell'appaiamento in classifica a quota 8 punti, in grande agitazione viste le voci societarie che si stanno susseguendo.

La cessione dei grigi

Ieri il presidente Di Masi con il suo entourage hanno annunciato, infatti, l'imminente chiusure delle trattative per il passaggio del club (ancora ignoti gli acquirenti in virtù di un patto di riservatezza) vista la situazione complicata che la società sta portando avanti. Sotto l'egida di Di Masi, l'Alessandria ha raggiunto la Serie B e ha fatto sognare i tifosi con le vittorie in Coppa Italia.