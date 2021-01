La Recanatese dilaga 4-0 ad Agnone: prima Curzi e poi Pera. Castelfidardo travolto 4-1 a Vastogirardi

ANCONA Recuperi dai risvolti opposti per Recanatese e Castelfidardo in un mercoledì di gol con quattro partite nel girone F di Serie D. Entrambe le marchigiane erano di scena in Molise, rispettivamente contro Agnonese e Vastogirardi. I giallorossi di mister Giampaolo hanno vinto 4-0 ad Agnone, nel recupero della 7ª giornata, trovando così il primo pieno del 2021 dopo un pareggio e una sconfitta: Curzi e Pera sbloccano il risultato nel primo tempo, poi c’è l’allungo fino a un facile poker in casa della penultima in classifica con soli 3 punti in nove partite.

Il Castelfidardo interrompe invece la sua serie positiva perdendo 4-1 a Vastogirardi: i biancoverdi arrivavano a questo appuntamento con il recupero della 10ª giornata, forti dei sette risultati utili consecutivi con 3 vittorie e 4 pareggi.

SERIE D girone F recuperi 6ª 7ª 10ª e 11ª giornata

Cynthialbalonga-Campobasso 1-2 (6’ Candellori, 56’ Candellori, 65’ Cardella)

Agnonese-Recanatese 0-4 (22’ Curzi, 30’ Pera, 53’, 64’)

Vastogirardi-Castelfidardo 4-1 (22’ Guida, 39’ Merkaj, 67’, 77’ Salatino, 85’ Mele)

Notaresco-Vastese 1-1 (41’ Dos Santos, 51’ su rigore Martinez)

CLASSIFICA

Castelnuovo 25

Campobasso** 24

Rieti 24

Notaresco** 21

Cynthialbalonga 20

Vastogirardi* 19

Recanatese**** 18

Pineto** 16

Fiuggi* 15

Castelfidardo* 15

Montegiorgio**** 14

Vastese (-1) 14

Aprilia* 13

Tolentino*** 11

Matese** 10

Giulianova** 6

Agnonese**** 3

P.S.Elpidio*** 2

* ogni asterisco una partita in meno

-

Ultimo aggiornamento: 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA