Torino, striscione di Forza Nuova appeso ai cancelli dell'Allianz Stadium: «Balotelli sei africano»

Un gruppo di militanti di Forza Nuova la scorsa notte ha appeso ai cancelli dell'Allianz Stadium di Torino uno striscione con la scritta «Mario hai ragione, sei africano». Il riferimento è alla polemica scaturita in seguito agli insulti razzisti rivolti all'attaccante del Brescia durante la partita col Verona del 3 novembre scorso. Sull'argomento, il coordinatore di Forza Nuova del Nord Italia Luca Castellini, capo della tifoseria dell'Hellas, aveva dichiarato: «Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza, ma non potrà mai essere del tutto italiano». Era stato lo stesso Balotelli, scrivono sui social gli esponenti di Forza Nuova, «a dichiarare di sentirsi più Africano che Italiano. È un bambino viziato, abituato ad avere tutto, e se qualcosa non gli va bene allora si attacca alla scusa del razzismo».



