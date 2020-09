Rankikg Fifa, Belgio in testa e Portogallo nelle prime 5. Italia 12/a guadagna una posizione

Dopo oltre sei mesi di interruzione causata dalla pandemia di Covid-19, sono finalmente state giocate le partite delle nazionali. A parte l'Uzbekistan e il Tagikistan, che si sono affrontati in amichevole (con una vittoria uzbeka 2-1), le uniche a tornare in campo sono state le squadre europee, anche se questo è motivo di ottimismo per gli altri continenti per le prossime settimane. Ad ogni modo i 54 scontri europei all'inizio di settembre nella Uefa Nations League hanno avuto un effetto immediato sul Ranking Fifa. Le prime quattro squadre - con il Belgio in vetta, seguito da Francia, Brasile e Inghilterra - rimangono le stesse, ma il Portogallo sale al quinto posto guadagnando due posizioni grazie alle vittorie contro la Croazia ora ottava (-2) e Svezia 18esima (-1). Altre progressioni degne di nota sono quelle della Spagna settima (+1), dell'Italia che sale in 12esima posizione (+1), dell'Olanda 13esima (+1) e della Germania 14esima (+1), che avanzano di un posto nella scala globale. Il Galles 21esimo sale di due posti, ma continua ad essere sull'orlo delle prime 20 posizioni. La Russia è più indietro, 32esima, anche se può vantare di aver registrato il maggior salto in avanti, di sei posizioni, dopo aver battuto Serbia (31, -2) e Ungheria Ultimo aggiornamento: 11:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA