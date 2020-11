ANCONA - Stabilite le date di quattro recuperi del girone B di Serie C. La Lega Pro ha infatti disposto che le sotto indicate gare, a suo tempo non disputate, vengano recuperate nelle date e con gli orari di seguito riportati:

Mercoledì 9 dicembre 11ª giornata di andata

Fano–Legnago Salus ore 15

Fermana-Arezzo ore 15

Mercoledì 16 dicembre 12ª giornata di andata

Arezzo-Fano ore 15

Legnago Salus-Imolese ore 15

