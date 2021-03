Quattro positivi al Covid nel Porto Sant'Elpidio: saltano derby con la Recanatese e recupero con l'Agnonese

PORTO SANT’ELPIDIO - Quattro positivi nel Porto Sant’Elpidio, salta il derby con la Recanatese che era previsto domenica e anche il recupero di mercoledì prossimo contro l’Agnonese. Torna a frenare la corsa di una marchigiana il Covid, dopo le quarantene subite da Recanatese e Montegiorgio a cavallo tra dicembre e gennaio. Ora tocca al Porto Sant’Elpidio dopo quanto emerso nell’ultimo giro di tamponi effettuato da gruppo squadra e staff tecnico. Sicuri i rinvii delle prossime due partite dei biancazzurri e probabilmente anche del recupero del derby contro il Montegiorgio, valido per la 12ª giornata del girone F di Serie D. Un campionato sempre più nella morsa del Covid: è già ufficiale da parte della Lega Nazionale Dilettanti il rinvio a data da destinarsi di Pineto-Vastese, partita valida per la 21ª giornata che si sarebbe dovuta disputare domenica allo stadio Mimmo Pavone di Pineto. La decisione è stata assunta a causa del perdurare del focolaio covid in seno alla squadra di casa. Con questa, sale a otto il numero delle gare che la formazione allenata da Camplone deve recuperare.

