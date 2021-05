Quattro giocatori contagiati nel Matelica: a rischio la partita dei playoff contro il Renate

MATELICA - Tegola Coronavirus per il Matelica alla vigilia dell’importantissima sfida con il Renate. A seguito dell’ultimo ciclo di tamponi effettuato, sono infatti emerse diverse positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Oltre alla diretta indisponibilità di quattro giocatori, tutti comunque asintomatici, i matelicesi domani si dovranno sottoporre a un ulteriore test per accertare che non ci siano altre persone contagiate, con il rischio anche di un eventuale rinvio della gara di andata degli ottavi di finale dei playoff in programma domani pomeriggio alle ore 17.30 all’Helvia Recina di Macerata. In tutta la stagione la prima squadra del Matelica aveva dovuto fare i conti con un unico caso positivo accertato, ma ora, proprio nel momento clou dell’annata, scatta un nuovo allarme. Una distrazione e un accorciamento di rosa che non ci voleva, specialmente dopo una gara impegnativa come quella di mercoledì sera a Cesena, dove il Matelica con la rete di Balestrero al 98’ aveva speso tante energie fisiche e mentali.

