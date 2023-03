Qualifiche F1 GP Arabia Saudita, la diretta: Verstappen escluso dalla Q3, Perez Alonso e Leclerc si giocano la pole

Le differenze sono minime. Tra Gasly decimo e Bottas 14esimo, passano appena due decimi e mezzo

Rimangono fuori dalla Q3 le Haas di Hulkenberg e Magnussen e le due Sauber Alfa Romeo di Zhou e Bottas

Dentro la Q3 entra per la prima volta il rookie Piastri della McLaren

Gasly riesce a piazzare il decimo tempo e per 4 centesimi elimina dal Q3 Hulkenberg

Buon giro di Sainz che sale quarto

Sono per ora fuori dalla top 10 Sainz Zhou Bottas Hulkenberg e Verstappen (fermo ai box)

Sainz ha commesso un piccolo errore nel suo giro, ma avrà comunque un altro tentativo

A 4' dalla bandiera a scacchi del Q2, Sainz è 11esimo e al momento è fuori dal Q3

Verstappen ha segnato un tempo alto e quindi risulta 15esimo. Per il GP partirà dalla ottava fila

Verstappen scende dalla sua Red Bull, deve abbandonare la qualifica

Verstappen ai box, si cerca di risolvere l'inconveniente

Verstappen procede lentamente, via radio annuncia qualche problema al motore

Rischio per Verstappen, ma tiene bene la macchina

Via al Q2, Alonso subito leader in 1'28"757 seguito da Leclerc in 1'29"068

Norris nella prima parte della Q1 ha urtato il muretto danneggiando la sospensione e i meccanici McLaren non sono riusciti a riparare la vettura in tempo.

Delusione in casa Alpha Tauri per il mancato accesso in Q2 di Tsunoda e De Vries

Non superano il Q1 Tsunoda per un solo centesimo nei confronti di Bottas, Albon, De Vries, Norris e Sargeant che dopo il testacoda si è fermato.

La Q1 finisce con Verstappen primo in 1'28"761, poi Perez 1'29"244, Alonso 1'29"298, Stroll 1'29"335, Leclerc 1'29"376, Sainz 1'29"411 poi Hulkenberg Russell Zhou Hamilton Piastri Ocon Magnussen Gasly Bottas che nel suo ultimo giro entra nel Q2

Giro finale splendido per Piastri che da 18esimo balza in 11esima posizione sotto la bandiera a scacchi

Ultimi secondi del Q1, Norris è ai box per un problema e probabilmente non riuscirà a superare la Q1

Nel Q1 dal 16esimo al 20esimo vengono esclusi dal Q2

Brivido per Sargeant, testacoda e muro sfiorato, ma è ripartito

Ecco la Q1

La Ferrari cerca il riscatto nella qualifica dopo tre turni di prove libere non facili