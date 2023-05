Punita la Reggina, Ascoli nei playoff: i bianconeri agganciano l'ottava posizione e dovranno difenderla

ASCOLI L'Ascoli si risveglia in zona playoff. Nella giornata di ieri, infatti, la Reggina è stata penalizzata di altri quattro punti in classifica, che si sono aggiunti ai tre già comminati nelle precedenti settimane. La decisione del Tribunale Federale Nazionale, che nel tardo pomeriggio di ieri ha confermato la richiesta arrivata in mattinata dalla Procura Federale, ha fatto scivolare il club calabrese da 46 a 42 punti in classifica.

Il verdetto

«Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Roberto Proietti, ha sanzionato la Reggina 1914 con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, disponendo anche l'inibizione di 3 mesi per l'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore del club Paolo Castaldi» la nota ufficiale. «La società, già sanzionata dal TFN con 3 punti di penalizzazione il 17 aprile scorso, era stata deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica».

La nuova classifica

In un colpo solo, dunque, la Reggina è scivolata dall'ottavo al quattordicesimo posto in graduatoria, passando dall'ultima posizione che consente l'accesso ai playoff a un poco rassicurante +4 sull'incubo playout. Una penalizzazione che interessa da vicinissimo l'Ascoli: i bianconeri, infatti, hanno guadagnato una posizione in classifica e sono saliti all'ottavo posto, in piena zona spareggi promozione. I playoff, ovviamente, sono ancora tutti da conquistare: perché il Venezia (45) è in grande forma e a una sola lunghezza di distanza dai bianconeri, così come il Palermo (45) che precede di pochissimo un Modena (44) che non vuole arrendersi. Eppure, oggi, sarebbero proprio i ragazzi di mister Breda a giocare il primo turno dei playoff, da disputare in gara secca in trasferta. Dionisi e compagni, inoltre, sono a braccetto con il Pisa (46), settimo in classifica in virtù della miglior differenza reti nello scontro diretto con l'Ascoli: vittoria toscana per 2-0 all'andata e successo marchigiano per 2-1 pochi giorni fa al Del Duca. La nuova classifica è maturata al termine di una giornata intensa nelle aule del tribunale. La Procura Federale, ieri mattina, ha infatti chiesto quattro punti di penalizzazione per la Reggina, dopo l'ondata di deferimenti arrivata in carico al club calabrese. Alla società amaranto, nei giorni scorsi, era stato contestato il mancato pagamento in favore di diversi tesserati, degli emolumenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, nonché il permanere del mancato pagamento, al 16 marzo 2023, in favore di diversi tesserati, degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022. Il rischio, a dirla tutta, era anche maggiore. Numeri alla mano, infatti, la Procura Federale avrebbe potuto chiedere fino a 7 punti di penalizzazione: due per Irpef e Inps, tre per le rateizzazioni saltate del 16 febbraio e altri due per le recidive. La mano è stata invece meno pesante del previsto e si è fermata a una richiesta di sanzione di 4 punti, perché stando a quanto si è appreso sarebbero state considerate alcune attenuanti del club. Quelle su cui, la stessa Reggina, vuole far leva in sede di appello, per provare a recuperare tutti i 7 punti di penalizzazione fin qui comminati o almeno una parte di essi. Il nuovo round è rpevisto giovedì 11 maggio con il primo appello davanti alla Corte Federale.