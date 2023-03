Finale amara, Luca Nardi si arrende in tre set a Palan nel torneo di Pune

PUNE - Luca Nardi esce sconfitto (6-2, 6-3) nella finale al Challenger di Pune in India da 130mila dollari. Il tennista pesarese scuola Baratoff, 19 anni, n.151 del ranking, dopo aver mancato la qualificazione agli Australian Open era ripartito dall’India agguantando la finale di questa mattina con l’australiano Max Purcell (n.116), dopo aver vinto in semifinale contro il ceco Dominik Palan (7-6, 1-6, 7-5). Per Nardi era la quarta finale Challenger.