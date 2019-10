Patrick Day, pugile di 27 anni, è morto dopo essere andato al tappeto durante un match a Chicago. Il pugile era finito in coma dopo il ko contro Charles Conwell ed è stato anche sottoposto a un intervento chirurgico al cervello, ma i medici non sono riusciti a salvarlo.





Day era andato al tappeto nel corso del decimo round di un incontro nella categoria dei pesi superwelter, e subito le sue condizioni erano apparse gravi. Il giovane è andato in coma ed era stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Nella notte l'annuncio della morte. In carriera aveva disputato 22 incontri da professionista, con 17 vittorie, 4 sconfitte e un pari. Ultimo aggiornamento: 11:04





