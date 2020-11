Prove di ripartenza del campionato: salta Rieti-Porto Sant’Elpidio ma si recupera Recanatese-Rieti

ANCONA - Esce il Porto Sant’Elpidio, dentro la Recanatese. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha fissato la data del 6 dicembre per la ripresa regolare del campionato di Serie D con le partite della 7ª giornata (la 9ª per i gironi A e C) che avrebbero dovuto disputarsi lo scorso 8 novembre. Priorità quindi ai recuperi delle gare rinviate a causa dei contagi da Covid tra i giocatori, recuperi ancora da giocare calendarizzati per domenica 29 novembre, mentre quelli ancora non programmati si disputeranno dopo il 6 dicembre. In quest’ultima lista entra la gara Rieti-Porto Sant’Elpidio, valevole per la quinta giornata del girone F, che, fissata in un primo momento per domenica prossima, è stata ulteriormente rinviata a data da destinarsi. Così la Lega Nazionale Dilettanti ha fissato per domenica prossima il recupero di Recanatese-Rieti, valevole per la sesta giornata. Sempre domenica alle 14.30 sono ancra in calendario i recuperi di Aprilia-Vastese, valevole per la quinta giornata, e Cynthialbalonga-Campobasso, valevole per la sesta giornata, ma entrambe le partite potrebbero essere rinviate ulteriormente sempre a causa dei contagi tra le squadre laziali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA