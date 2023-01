FERMO Il Corriere Adriatico aveva “chiesto”, la Fermana ha eseguito prontamente. Qualche giorno fa, nelle analisi dei numeri del girone d’andata proiettate su quello di ritorno, avevamo evidenziato la necessità da parte della squadra di migliorare il trend lontano dal Recchioni. In trasferta, infatti, i canarini si sarebbero giocati molto tra tappe delicatissime in casa delle prime quattro della classifica e tra scontri diretti per la salvezza (ben cinque su otto) da affrontare fuori. Ebbene, la Protti’s band non ha perso tempo guadagnando altri crediti: che spettacolo a Gubbio, ammutolita una big, il Barbetti espugnato come il Franchi di Siena.



“Protti ball”



In alto i calici. Un sorso Romeo, un bicchierino Misuraca, un altro Maggio. Tre cin cin in Umbria, al culmine di una prova convincente in tutte le fasi, in quella di contenimento, in quella della proposizione, in quella della finalizzazione. Questi ragazzotti stanno maturando, e l’incipit del 2023 ha rappresentato una prova di spessore, un compito perfetto. Voti altissimi. In città c’è chi incomincia a dissertare di “Protti Ball” o “Prottilandia”, tributando gli onori ad un tecnico che, da calciatore, aveva già compiuto imprese incancellabili con questa maglia. Era bomber e capitano nel 1996 ai tempi della promozione in C1, ora il lavoro che sta completando è pesante in egual modo. Non aveva mai allenato in C ma quella chiamata della Fermana la aspettava da tempo. Ha studiato, si è fatto aiutare, ha stretto i denti nel momento più complicato – 10 partite senza vincere tra metà settembre e fine novembre -, ed ora fa godere. A Gubbio ha palleggiato, ha concluso, ha sfruttato piazzati ed un contropiede favoloso, ha difeso con più ordine del solito ed ha fatto la voce grossa. Un capolavoro, il quinto nelle ultime sette partite, il terzo consecutivo. La Fermana diverte e si diverte, in Umbria è stata pure meno pazza, ripensando invece ai finali delle ultime due partite. Con la Torres aveva trascorso i minuti di recupero nella sua area rischiando di beccare il pareggio, con il Fiorenzuola aveva sfiorato la clamorosa beffa (da 3-0 a 3-3 se l’arcinoto Stronati non avesse sbagliato il rigore all’85’). Stavolta ha emozionato, ha fatto battere i cuori allo stesso modo ma tenendo sempre la barra dritta, drittissima.



Il mercato



Tutti promossi e zero bocciati, insomma, a qualche giorno dallo scontro diretto con la Recanatese (domenica ore 14.30 a viale Trento). E in ottica mercato esulta pure la società: di intervenire non ce n’è bisogno, anche perché il portafoglio non lo avrebbe permesso. Magari, da qui al 31 gennaio, ci sarà qualche aggiustamento, ma si tratterà di operazioni minori a meno di cataclismi. Ad oggi, solo il terzino sinistro over De Nuzzo (ha perso il posto) e l’esterno mancino Tulissi potrebbero essere in uscita. In quel caso, arriverebbe un esterno basso under. E Bunino? Re Leone non è più un titolare, chissà se la Pro Vercelli sarà contenta di tenerlo in prestito al Recchioni a queste condizioni. Se partisse, sarebbe un buco da colmare con intelligenza. Mentre Graziano, pur con un minutaggio ridotto, è ancora importante per caratteristiche in una mediana di giocolieri.