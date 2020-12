Protocollo sanitario approvato: tamponi entro due giorni dalla partita, rinvii con almeno quattro positivi

ANCONA - Approvato dalla commissione medico-scientifica della Figc l’aggiornamento del protocollo sanitario anti Covid per allenamenti e gare delle squadre del campionato di Serie D, che ripartirà il 13 dicembre. Può essere considerato di vitale importanza per il futuro dei tornei dilettantistici. Via libera ai test antigenici quantitativi, validati da studi scientifici che ne abbiano dimostrato elevata accuratezza, prevedendo l’inserimento obbligatorio di un test settimanale entro le 48/72 ore antecedenti la disputa della gara per tutta la squadra. Con questa base di partenza i vertici della Lnd sono pronti a rendere noti i prossimi passi, nella fattispecie la stipula delle convenzioni con le strutture mediche accreditate e il regolamento rigido in materia di rinvii delle partite. Dai rumors che arrivano da Roma si lavora per un prezzo dei test antigenici che oscilli tra i 7 e i 9 euro, mentre serviranno almeno quattro elementi positivi del gruppo squadra per poter rinviare una partita. Potrebbero esserne sufficienti anche tre, a patto che in questo novero rientrino almeno due under o due portieri. Per l’Eccellenza la discussione sull’adozione del protocollo dovrà essere intrapresa dai Comitati regionali.

