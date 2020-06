Cagliari-Torino La Diretta dalle 19.30 Le formazioni: rientra Nainggolan

Ultimo aggiornamento: 19:17

Cagliari e Torino scendono in campo per la 28esima giornata di Serie A. I sardi vengono dall'ottimo successo di Ferrara sulla SPAL, colto proprio sul fischio finale grazie al gol di Simeone e che ha consentito loro di salire a 35 punti in classifica; stesso punteggio per i granata, usciti con i 3 punti in tasca dalla sfida casalinga con l'Udinese dopo il gol di Belotti, saliti a 31 punti e pronti a ricercare nella fase finale di stagione le soddisfazioni raccolte nella prima parte di campionato.Il Cagliari è tornato alla vittoria sul campo della SPAL dopo 4 sconfitte consecutive, e più in generale dopo una striscia di 12 gare senza successi; anche il Torino veniva da un periodo nero, con 7 partite senza successi di cui ben 6 sconfitte di fila ed il pareggio interno col Parma alla ripresa dopo lo stop per il coronavirus.(4-3-1-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Mattiello, Nandez, Rog; Nainggolan; Simeone, João Pedro.(3-4-3): Sirigu; Izzo, N’Koulou, De Silvestri; Aina, Rincon, Meité, Bremer; Edera, Belotti, Berenguer