Primo filotto della Maceratese: vincono tutte le squadre fino ai Giovanissimi

MACERATA - Primo fine settimana perfetto per la: tutte vittoriose infatti le squadre della Rata nel weekend, dai grandi in Promozione proseguendo con l’Under 19 fino alle varie formazioni del Settore Giovanile. Gli Allievi e i Giovanissimi sono in testa nei loro campionati provinciali, mentre due baby sono già stabilmente aggregati al gruppo che milita in Promozione: i 2003 Padella e Morbidelli sono due prodotti di altro vivaio portati per giocare negli Allievi ma sono già stati promossi da Marinelli.