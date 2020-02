Prima sfida il 1° maggio, ultima finale il 7 giugno: ecco tutte le date di playoff e playout

ANCONA - La Lega Pro ha ufficializzato il calendario della fase finale del campionato di Serie C. Il primo turno della fase playoff del girone, in gara unica, si giocherà venerdì 1° maggio, mentre il secondo turno, sempre in gara unica, martedì 5 maggio. Il primo turno dei playoff nazionali, in partite di andata e ritorno, si disputerà domenica 10 e mercoledì 13 maggio. Il secondo, sempre con partite di andata e ritorno, si giocherà domenica 17 e mercoledì 20 maggio. Le due semifinali, con gare di andata e ritorno, saranno invece disputate domenica 24 e giovedì 28 maggio. La finalissima, che decreterà la squadra che salirà in Serie B attraverso i playoff, sarà giocata sempre in due sfide: l’andata martedì 2 giugno e il ritorno domenica 7 giugno. In totale saranno 28 le squadre partecipanti ai playoff, ossia le 27 che si saranno classificate dal 2° al 10° posto nei tre gironi, e la squadra vincitrice della Coppa Italia di Serie C che vede come finaliste Ternana e Juventus Under 23. I playout, con gare di andata e ritorno, si giocheranno invece sabato 9 e sabato 16 maggio





© RIPRODUZIONE RISERVATA