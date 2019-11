Prima a Ravenna e poi in Calabria per vincere: la Lube inizia il suo Giro d'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Inizia il lungo viaggio della Lube , che nell’arco di quattro giorni si sposterà dalla Romagna alla Calabria per disputare due trasferte consecutive. Biancorossi in campo stasera a Ravenna, con diretta su Rai sport dalle 20.30, e domenica a Reggio Calabria contro Vibo Valentia. Sulla carta lo scontro odierno è chiuso in favore dei campioni d’Italia e d’Europa che si presentano a Ravenna nelle vesti di capolista con ben sette successi in altrettante partite. Difficilmente coach De Giorgi rischierà di schierare capitan Osmany Juantorena, ancora in fase di riabilitazione dopo l’infortunio di Verona. Con il Mondiale per club alle porte, l’obiettivo dello staff cuciniero è di rimettere in sesto il capitano per la trasferta in Brasile. Stasera spazio quindi a Kovar in coppia con Leal, mentre potrebbero esserci delle variazioni tattiche al centro con Bieniek che potrebbe concedere un turno di riposo anche a Simon. Difficile l’impiego degli ex Diamantini e Rychclicki, se non altro ad inizio partita.