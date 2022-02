Presi cinque under oltre a Molinaro, partiti tre over e Nepi: la Fermana chiude il mercato così

FERMO Mercato di riparazione in sordina per la Fermana, tutto ampiamente previsto. L’ultimo giorno utile ha visto movimenti caotici, alla rinfusa, ma tant’è. La campanella è suonata alle ore 20 e prima della fine c’è stato un tumulto di annunci di giovani più o meno sconosciuti. La società ha imposto il minutaggio degli under, così gli operatori di mercato gialloblù si sono adeguati scandagliando anche negli angoli più bui delle stanze dell’hotel Sheraton di Milano. Salvarsi in modo diretto sarà missione ardua. Sei i nuovi giocatori ufficializzati a fronte di quattro cessioni.



Hanno salutato gli over Grossi (risoluzione, accordo in D con la Nuova Florida), Corinus (risoluzione) e Bolsius (in prestito al Campobasso), più l’under Nepi, il capocannoniere della squadra assieme a Pannitteri. Il Millennial ascolano è stato ceduto alla Pro Vercelli, che poi l’ha girato in prestito al Lecco. Anticipazione confermata. E le news? Nulla che faccia strappare i capelli. Agli ordini di Riolfo, da oggi, s’aggregheranno il play classe ’99 Alessandro Sangiorgi (definitivo dalla Pro Vercelli nell’ambito dell’affare Nepi), l’esterno classe 2001 Stefano Parodi (in prestito dal Pontedera), il difensore centrale classe 2002 Jonathan Spedalieri (definitivo dalla Primavera del Napoli), l’esterno offensivo classe 2000 Marco Simonelli (in prestito dalla Viterbese), il terzino mancino classe 2001 Alessandro Giannò 2001 (in prestito dalla Triestina) ma anche l’ala classe 1997 Niccolò Molinaro (in prestito dal Modena). Quest’ultimo, ufficializzato poco prima delle ore 20, ha aperto una serie di considerazioni. Molinaro è addirittura un over che ha la bellezza di zero presenze in Serie C. Per una vita in D senza mai eccellere, quest’anno ha iniziato la stagione al Fiorenzuola, Lega Pro girone A, senza mai essere impiegato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA