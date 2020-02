Ecco la Honda dei fratelli Marquez: «L'obiettivo è sempre il Mondiale»

Ultimo aggiornamento: 14:08

Lariparte dai fratelli Marquez. È stata presentata a Giakarta, in Indonesia, la nuova Hrc del team Repsol con la quale il campione del mondo di MotoGpandrà ancora all'assalto del titolo iridato, in squadra con, fresco reduce del titolo mondiale nella Moto2. L'appuntamento con la prima gara è per l'8 marzo, con il, intanto le scuderie stanno affinando i test e mettendo a punto gli ultimi dettagli. La nuova moto dei fratelli Marquez avrà la carenatura rossa bianca e arancione.«Il 2020 - ha detto Marc a Skysport - sarà una stagione complicata, i nostri avversari stanno lavorando per migliorarsi, ma anche noi stiamo lavorando tanto con il team per conquistare di nuovo il Mondiale, questo è il nostro obiettivo. La stagione 2019 - ha concluso Marc che correrà sempre con il numero 93 - è stata molto buona, cercheremo di fare ancora meglio nel 2020, provando ad aumentare il nostro livello». Raggiante il fratello Alex, al suo esordio nella categoria regina, per lui il numero di gara 73: «Sono davvero entusiasta di essere qui, passare dallaalla Honda è un vero piacere per me, farò del mio meglio. Il mio obiettivo è di essere il più competitivo possibile, giorno dopo giorno, per poi provare a diventare il rookie dell'anno. Voglio capire le sensazioni, crescere progressivamente, lavorerò duro durante i test per arrivare pronto al primo gp in Qatar. Ogni giorno sarà un'occasione per migliorare la mia guida in MotoGp».