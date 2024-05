Premio Cesarini, emozioni sul palco di Jesi. Il Corriere Adriatico omaggia il ct Luciano Spalletti: «Grazie per sempre, Ancona è con te». Guarda il video

JESI - Emozioni sul palco del teatro di Jesi per il Premio Cesarini. Il Corriere Adriatico, con la presenza del direttore Giancarlo Laurenzi e del caposervizio Sport Guido Montanari, ha voluto omaggiare il ct Luciano Spalletti, ex allenatore dorico, regalandogli una foto di quando era mister dell’Ancona, con la scritta: «Grazie per sempre, Ancona è con te». Luciano Spalletti ha ringraziato il Corriere Adriatico e ha ricordato la figura del presidente di allora Ermanno Pieroni, originario di Jesi.

Grandi ospiti al Premio Cesarini.

Due ct sul palco: Arrigo Sacchi, seduto di fianco a Valentina Vezzali, e Luciano Spalletti "marcato a uomo" dal presidente delle Marche Francesco Acquaroli. Presente anche Rosella Sensi, figlia dell'indimenticato presidente della Roma Franco Sensi. Il ct, fresco di convocazioni, ha giocato a tutto campo esaltando la Nazionale ("Il mio momento più alto"), coccolandosi Scamacca ("Gasperini è stato bravo"), citando Sacchi ("Ha ragione quando dice che noi non abbiamo una caratteristica come Italia, siamo rimasti ancorati a una idea passata") e infine spiegando la presenza dei n.10 storici in ritiro: "A volte servono scorciatoie per far capire ai ragazzi alcune sensazioni". Curioso il siparietto sul palco tra lo stesso ct e Riccardo Orsolini, ascolano, autore di un campionato fantastico con il Bologna e convocato nella lista dei 30 pre-convocati per l'Europeo in Germania.