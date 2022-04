Premier League, Manchester City-Liverpool: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Scontro al vertice di Premier League e, probabilmente, antipasto della prossima finale di Champions League. La sfida stellare tra Manchester City e Liverpool vale una mezza ipoteca sulla vittoria del campionato. E per questo saranno milioni i telespettatori pronti ad assistere alla partita più importante in programma nel prossimo turno di Premier League. Quando mancano ormai solo otto giornate al termine, un solo punto divide le due battistrada del campionato inglese. Ma ecco le probabili formazioni di Manchester City-Liverpool e tutti i dettagli su dove poter vedere la partita in diretta tv e streaming.

Segui Manchester City-Liverpool in diretta

Probabili formazioni Manchester City-Liverpool

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Sterling, Foden, Grealish. All. Guardiola

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Jota, Mane. All. Klopp

Dove vedere Manchester City-Liverpool

Manchester City-Liverpool è in programma per domenica 10 aprile 2022. Il fischio di inizio è fissato per le 17:30. La partita sarà disponibile in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in streaming. Manchester City-Liverpool sarà quindi visibile su dispositivi come smartphone o tablet, pc o notebook, attraverso Sky Go. La diretta testuale di Manchester City-Liverpool sarà offerta anche dal Messaggero.it

